Відоме мальовниче село Бучак на Канівщині неодноразово ставало кінознімальним майданчиком. Наприкінці 1950-х Олександр Пташко знімав тут перший радянський широкоекранний фільм «Казка про Іллю Муромця». Саме тут вирішив зняти «Поему про море» Олександр Довженко, який цим фільмом-заповітом засуджував нищівну пустку, залишену сталінським колективізмом.
Природа Бучака стала місцем натурних зйомок для «Української рапсодії» Сергія Параджанова, «Ночі на Івана Купала» Юрія Іллєнка, «Іванового дитинства» Андрія Тарковського, «Бумбараша» Абрама Народицького та Миколи Рашеєва. Наприкінці 1980-х документальний фільм «Сон» тут знімав Сергій Буковський.
Недавно поблизу Бучака неподалік від місцини, де в давні часи була переправа через Дніпро, археологи знайшли рештки стіни давнього укріплення. Уже навіть з першого погляду фахівці заявляють про те, що знахідці понад 1000 років. Біля фортечного муру знайдено землянки з фрагментами глиняного посуду. Сама стіна 2 метри завширшки, викладена з міцних дубових колод, на яких видно сліди вогню. Нині розкопано вже понад 20 метрів цієї стіни.
Громадських активістів непокоїть доля знахідки та її збереження, оскільки неподалік від неї невдовзі мають розпочати зведення гідроакамулюючої електростанції.