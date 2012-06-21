Наразі на докапіталізацію державного «Приватбанку» потрібно 38,9 мільярдів гривень. Про це ЕП повідомив колишній заступник міністра фінансів Ігор Уманський.
«У квітні Валерія Гонтарева оцінювала необхідність докапіталізації Привату в 30 мільярдів гривень», - пише в статті на ЕП Галина Калачова.
За словами Уманського, на докапіталізацію потрібно 38,9 мільярда гривень, при тому, що EY в своєму аудиті сказали про 57 мільярдів гривень.
«Але на даному етапі сума, яка «горить» і вимагає термінового формування резервів – це 38,9 млрд гривень. Наглядова рада Привату затвердила її на своєму останньому засіданні», –повідомив екс-заступник міністра фінансів.
18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про націоналізацію «Приватбанку» і купівлі Міністерством фінансів 100% його акцій за одну гривню.