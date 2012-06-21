Новий сучасний дошкільний заклад «Пазлик» на 220 місць гостинно відчинив двері у Вінниці. Відповідно до угоди з міською радою звів його своїм коштом інвестор, який розбудовує мікрорайон Академічний. За рахунок міського бюджету укомплектували дитсадок необхідним інвентарем та обладнанням. Він розрахований на 7 груп дітей, у ньому є музична та спортивна зали, кабінет психолога, медичний блок, харчоблок, пральня та інше. Загальна площа будівлі — 2,4 тисячі квадратних метрів. На території обладнано ігрові майданчики.
«Згадую, як рік тому, коли ми спілкувалися з жителями Академічного, перше питання було — дитячий садок. Завдяки інвесторам ми спільно нанесли «Пазлик» на карту Вінниці», — сказав міський голова Сергій Моргунов на церемонії відкриття садочка. За його словами, цього року в місті буде введено в експлуатацію ще один дошкільний заклад по вулиці Максима Шимка. Ще чотири садочки у місті будують за кошти інвестора. В 2007 році у місті налічувався 41 комунальний дитячий садочок, де виховували 10 тисяч дітей. Тепер їх уже 53, які відвідують 17 тисяч дітей. «У нашому місті формується сильна територіальна громада, наш бізнес чітко усвідомлює, що крім того, щоб будувати і заробляти, необхідно вирішувати і соціальні питання», — зауважив Сергій Моргунов.
На честь відкриття «Пазлик» та його майбутні вихованці отримали у подарунок цифрове фортепіано та ноутбук.