Із 15 грудня до 30 січня на Співочому полі у Києві проходитиме новорічний фестиваль «Льодовиковий період». Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».
На відвідувачів свята чекатиме новорічна ялинка, фотозони, постійно діючі зимові ярмарки, крамнички з солодощами, медом, вовняними виробами, цікавими подарунками,сувенірно-тематичною продукцією.
А також виставка квіткових композицій у кризі та снігових фігур, снігові гірки заввишки 30 та 70 м, контактний зоопарк з цуценятами та низка розважальних локацій для дорослих та дітей.
Вартість вхідного квитка — 50 гривень (у ціну входить також квиток на спуск зі snowtubing гірки).
Фестиваль працюватиме з 9:00 до 21:00.