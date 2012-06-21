Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
15 березня на меморіальному комплексі «Красне поле» біля Хуста ― у полі, яке пам'ятає велич і трагедію Карпатської України, закарпатці і гості краю відзначили 79-ту річницю від часу проголошення державного утворення на чолі з президентом Августином Волошином.
Біля Пам’ятного Хреста, встановленого на честь загиблих захисників Карпатської України, у почесній варті стояли курсанти Мукачівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Сюди з квітами та символами України прийшли і приїхали сотні краян і гостей з-поза меж краю. Серед них — голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, голови чотирьох обласних рад — Закарпатської Михайло Рівіс, Полтавської — Олександр Біленький, Івано-Франківської — Олександр Сич, Львівської — Олександр Ганущин, керівники усіх районів, депутати різних рівнів, духовенство, митці та молодь найзахіднішої області України.
– Захисники Карпатської України продемонстрували світові, що за Карпатами живуть українці, які разом зі своїми братами з іншого боку гір прагнуть жити в єдиній національній державі, – наголосив у своїй промові Геннадій Москаль. – Сьогодні з упевненістю можна сказати, що подвиг на Красному полі стоїть в одному ряду з подвигом героїв Крут, оборонців Донецького аеропорту, інших мужніх захисників української землі.
На честь героїв Карпатської України в ході виконання Закону «про декомунізацію» на Закарпатті перейменовано 27 вулиць, і п’ять із них названо на честь Августина Волошина, зазначив Геннадій Москаль.
– Те, що поруч із закарпатцями участь у пам’ятному заході беруть гості з сусідніх областей, означає, що Карпатська Україна стала символом українського державотворення, – наголосив Михайло Рівіс. – А той факт, що ми сьогодні стоїмо під національними прапорами і не тримаємо жодного політичного стягу, говорить про те, що в нас єдина мета, єдина держава.
Керівники Полтавської, Івано-Франківської та Львівської областей Олександр Біленький, Олександр Сич та Олександр Ганущин у своїх виступах наголосили, що очолювана Августином Волошиним Карпатська Україна — одна з найяскравших сторінок у історії незалежної України. Вони наголошували, що нині Україну боронять такі ж мужні, хоробрі сини і доньки і нема сумніву, що ворог, який зазіхає на територіальну цілісність України, отримає рішучу поразку! Запорука цьому — незламний характер, любов до своєї країни її синів і доньок! Дуже важливо, щоб представники різних націй і національностей не втрачали єдності, а спільною твердою ходою йшли вперед, будуючи вільну, мирну державу з європейським майбутнім.
Символічно прозвучала пісня «Ой, над Хустом ворон кряче», яку заспівав Заслужений академічний Закарпатський народний хор. Відтак до Пам’ятного Хреста лягли вінки і квіти перші, які поклали голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, очільники Закарпатської, Полтавської, Львівської та Івано-Франківської обласних рад, керівники Закарпатської митниці, Головного управління ДФС, обласної прокуратури, управління Служби Безпеки України, управління Національної поліції України та Збройних Сил України у Закарпатській області, міські голови та голови районних рад і райдержадміністрацій, представники політичних і громадських організацій, інші учасники урочистостей.
Панахиду за загиблими січовиками відправили священики – представники кількох релігійних конфесій. А завершилися вчорашні події на меморіальному комплексі «Красне поле» виконанням стрілецьких пісень. Їх разом із народним хором співали й присутні учасники урочистостей.