Синоптики застерігають, що з 12 грудня ускладняться погодні умови в семи областях, а в ніч на 13 очікують на сильні опади, дощ — ще в шести областях. 12 грудня у зоні ризику перебуватимуть Чернігівська, Київська, Житомирська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська області — тут очікують на сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15—20 м/с. Уночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади — дощ.
«До погіршення погодних умов, яке почнеться в Україні 12 грудня, всі органи місцевого самоврядування мають скоординувати свої зусилля не лише з центральним рівнем, а й між областями, — наголосив під час оперативного засідання штабу ДСНС віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. — Особливо звертаю увагу на області, де введено правовий режим воєнного стану. В них уже в посиленому режимі чергують і координуються всі служби. Але пріоритетним питанням залишається забезпечення водо-, тепло-, електропостачання та час відновлення електрики після стихії. Особливо це стосується Миколаївської та Чернігівської областей».
Урядовець звернув увагу й на транспортне сполучення та логістику, забезпечення транзитних стоянок біля автомагістралей насамперед у Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також на трасі Е40 у Житомирській області.
«Затверджено план заходів щодо забезпечення координації з центральним рівнем. Керівник штабу — Укравтодор із залученням інших міністерств, ДСНС, підрозділів Нацгвардії та ЗСУ. Але не слід чекати на рятувальників, які впораються з усіма ситуаціями. Попередньо має бути забезпечено координацію між усіма областями. Голови ОДА вже визначили заступників, які координуватимуть роботу з іншими областями. Вони мають чітко прорахувати логістику і в разі потреби перекрити рух на автомагістралях», — зазначив Геннадій Зубко.