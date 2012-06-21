Крижані планети, колись вважалися занадто холодними, щоб підтримувати там життя. Але вчені переконані, що життя можливе на ділянках поверхні з температурою вище нуля. До такого висновку прийшли канадські дослідники в своїй роботі, опублікованій в Journal of Geophysical Research: Planets.
Вчені вважають, що планети земного типу з океанами, замерзлими до екватора ворожі для життя через екстремальний холод. Ці небесні тіла знаходяться всередині зони населеності, однак через температуру їх зазвичай не розглядають в якості кандидатів на пошук позаземного життя.
Такі планети, можливо, знаходяться на одній зі стадій свого розвитку і в майбутньому можуть стати такими ж, як і наша планета. Такі висновки можна зробити виходячи з гіпотези «Землі-сніжку», в якій йдеться, що приблизно 600-800 мільйонів років тому наша планета кілька разів була повністю вкрита льодом.
Нова робота групи вчених з Університету Торонто вказує на те, що на таких планетах можуть існувати ділянки поверхні, температура яких піднімається навіть вище 0 ° C. Дослідники використовували комп'ютерну програму для моделювання різних кліматичних змінних на гіпотетичних снігових планетах. Вчені регулювали такі умови, як кількість сонячного світла, конфігурація континентів і вміст вуглекислого газу в атмосфері.
Деякі з більш теплих снігових планет, які моделювали автори дослідження, мали досить теплі ділянки землі, щоб утримувати рідку воду і життя, навіть коли їх океани були заморожені до екватора. Вчені виявили, що ділянки суші в центрі континентів далеко від замерзлих океанів можуть досягати температури вище 10 ° C. Це набагато тепліше, ніж найнижча температура, при якій може відтворюватися життя, яка, за оцінками вчених, становить –20 ° C.
Результати також показують, що при певних умовах земні планети можуть залишитися в стані «снігу». Вчені звикли думати, що планети виходять з фази снігової кулі шляхом поступового накопичення вуглекислого газу, що виділяється вулканами. Але вода може витягнути достатню кількість двоокису вуглецю з атмосфери для того щоб збалансувати вулканічний вихід, створюючи негативний ефект. При цьому планета, згідно дослідникам, може взагалі ніколи не розтанути.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»