З 19 по 20 серпня на Набереждній магістралі Запоріжжя пройдуть ХХІV Міжнародні змагання «Кубок Хортиці» з триатлону та командний Чемпіонат України, присвячений Дню Незалежності.
Змагання проводяться з 1994 року з ініціативи заслуженого тренера України Євгена Романюка. У них брали участь спортсмени з Австралії, Уругваю, США. Щороку до Запоріжжя з’їжджаються також до 200 спортсменів з України. Цього року свою участь у міжнародних змаганнях вже підтвердили спортсмени з Молдови та Азербайджану.
Під час проведення спортивних змагань господарі забезпечать чистоту, правопорядок та чергування медиків.