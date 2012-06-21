На стадіоні села Верхня Сироватка, що під Сумами, вперше пройшли футбольні змагання на Кубок заслуженого тренера України, відомого в минулому гравця київського «Динамо», колишнього тренера збірної України уродженця Сумщини Михайла Фоменка.
У турнірі взяли участь команди із Сумського, Липоводолинського та Краснопільського районів, які продемонстрували чудову гру сотням уболівальників не тільки з Верхньої Сироватки, а й Сум, Тростянця, Краснопілля, багатьох навколишніх населених пунктів. Почесний трофей від уславленого футболіста виборола команда «Колос» із села Северинівка Сумського району.
Вручаючи кубок, Михайло Фоменко наголосив, що всі команди продемонстрували якісний футбол, але переможець один. Важливо, що на Сумщині надають значної уваги розвитку не тільки цього популярного виду спорту, а й багатьох інших. Тож закономірно, що слобожанський край дав світові гроно яскравих спортивних особистостей, серед яких Володимир Голубничий і Олександр Шапаренко, Володимир Куц і Леонід Жаботинський, сестри Валя і Віта Семеренки та Олександр Кириченко, Олена Петрова і Юрій Білоног, інші рекордсмени світу і Європи.