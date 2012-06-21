Балаклійська райрада виділила 2 млн грн на ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів на складах арсеналу.
Про це вирішення сесії Балаклійської райради журналістам розповів голова Балаклійської РДА Степан Масельський.
«Напередодні рішенням сесії райради з районного бюджету виділено додатково 2 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт в місті Балаклії і на прилеглих територіях», — зазначив пан Масельський.
За його словами, кошти будуть направлені на ліквідацію наслідків пожежі на складах, що призвело до детонації ариллерийских снарядів і евакуації з Балаклії і прилеглих сіл 36 тис. жителів.