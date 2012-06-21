За кілька тижнів на Луганщині запрацює нова 134-метрова вежа. Монтаж об’єкта, розміщеного неподалік села Бахмутівка в Новоайдарському районі, уже завершено. Очікується, що завдяки такому кроку аудиторія українських телеканалів та радіо станцій в Луганській області зросте до 85—90 тисяч людей.
За словами міністра інформаційної політики Юрія Стеця, це третя за рахунком телерадіопередавальна станція, побудована за два останні роки для розвитку мовлення в Херсонській, Донецькій та Луганській областях. «Охоплення населення сигналом українських радіостанцій зросте на 102%, аналогового телебачення — на понад 450%, повернеться українське цифрове телевізійне мовлення в стандарті DVB-T2», — передає слова Юрія Стеця прес-служба Мінінформполітики.
А голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко розповів, що для бахмутівської РТС на першому етапі виділено три аналогових канали, сім — цифрових і чотири FM-радіочастоти. «Передовсім буде забезпечено мовлення програм Національної суспільної телекомпанії України: «UA:Перший», «Українське радіо», регіональних програм «ЛОТ» і «Пульс», а також радіостанції Міністерства оборони — «Армія FM». Буде організовано мовлення 12 загальнонаціональних і місцевих телеканалів, а також чотирьох радіостанцій. Їх кількість поступово збільшуватиметься», — сказав посадовець.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»