Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Обласні служби Луганщини виявилися готовими до негоди – працюють злагоджено.Зокрема, патрульні відділу безпеки дорожнього руху тримають на контролі ситуацію на дорогах області. Нинішньої ночі працювали як годиться: цілодобово на зв'язку усі служби, відповідальні за стан доріг. За необхідністю до усунення недоліків залучали снігоприбиральну техніку. І традиційно особливу увагу приділяли стану доріг у Лисичанську.
Але нинішнього року в патрульної поліції та дорожніх служб на Луганщині з'явилися добровільні помічники у боротьбі з негодою.
Як повідомляє пресслужба відомства, цієї ночі житель Лисичанська, як і патрульні відділу безпеки дорожнього руху та комунальні служби, не спав. На власному автомобілі він допоміг очистити від снігу ділянку дороги в районі центрального ринку та спуску до залізничного вокзалу.