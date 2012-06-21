В області відбувся збір туристів — переможців обласного етапу чемпіонату України. Підсумкова конференція обласного етапу зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді проходила на базі Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. Кожна делегація презентувала свій похід, згадувала найяскравіші його моменти. У залі звучали туристські пісні.
Юні туристи Луганщини підбили підсумки сезону 2018 року. Як повідомляє прес-служба обласного департаменту освіти, серед переможців у змаганнях з пішохідного туризму були команди з Рубіжного, Сєверодонецька і Старобільська. До переможців у змаганнях з велосипедного туризму додалася команда з Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства, керівники якого переселилися з тимчасово окупованої території.
Учасники заходу казали, що туристська романтика так притягує людину, що, побувавши одного разу в поході, вона прагне знову вирушити в подорож. Незабаром розпочнеться новий сезон, і на мандрівників чекають нові цікаві маршрути та враження.
для «Урядового кур’єра»