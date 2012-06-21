Протягом минулої доби та після півночі ворог дев’ять разів порушував режим тиші, про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.
Зокрема, по позиціях українських військовослужбовців поблизу сіл Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району бойовики шість разів застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
А у напрямку села Лобачеве Новоайдарського району російсько-терористичні війська двічі били з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Також по укріпленнях сил АТО поблизу смт Станиця Луганська вівся вогонь з автоматичних гранатометів.