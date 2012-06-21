Весняною повінню підтоплено частину міста Старобільська та району. Рівень води в річці Айдар наразі складає більше 550 см. Підтоплені й частина житлового сектору, будинки та господарські приміщення. У такій скрутній ситуації на допомогу населенню піднято весь особовий склад поліції.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, правоохоронці спільно з рятувальниками, представниками міської ради, районного військкомату, комунальними підприємствами району та небайдужими громадянами забезпечують патрулювання, доправлення людей у безпечне місце та підтримують на вулицях міста громадський порядок. Працівники поліції на плавзасобах, разом з рятувальниками, патрулюють вулиці, збирають з підтоплених осель людей, хто не зміг самостійно покинути район лиха.
Головним завданням було не допустити в таких складних умовах гибелі чи травматизму людей, забезпечити безпечний рух на автодорогах та громадський порядок, при цьому виключивши будь-яку можливість мародерства чи крадіжок. На місці події, крім поліції, працюють бригади ДСНС, «швидкої допомоги».
У цілому на Луганщині зараз залишаються підтопленими 13 мостів та під'їзди до них.
Загалом поточна ситуація контрольована. Фахівці повідомляють, що рівень води у місцевих річках поступово знижується. Проте, найближчим часом загроза може надходити від вод Сіверського Дінця. Так, на території РФ сніги тільки починають танути. А у Харківській області, у районі Змієва, Сіверський Донець вже вийшов з берегів.