Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області провела зустрічі на міжнародному рівні й готується до презентації власних проектів у межах обласного форуму. Передовсім ідеться про програми міні-грантів.
«На зустрічі в Офісі Ради Європи в Україні представників нашої асоціації зі спеціальним радником уряду України з питань децентралізації Даніелем Попеску проведено розмову про участь луганців у програмах Ради Європи для розвитку системи місцевого самоврядування в області відповідно до європейських стандартів та найкращих практик країн — членів ЄС», — розповідає виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування області Сергій Тихоновський.
Найближчим часом Офіс Ради Європи в Україні планує оголосити конкурс міні-грантів у межах програми «Децентралізація та територіальна консолідація в Україні». Луганців особливо зацікавила методика проведення такого конкурсу, бо в травні затверджено Регіональну цільову програму підтримки місцевого самоврядування та створення самодостатніх об’єднаних територіальних громад області на 2017—2019 роки. І один із пунктів цієї програми — проведення обласного щорічного конкурсу програм і проектів розвитку місцевого самоврядування й місцевої ініціативи.
«Це конкурс міні-грантів, на який планують спрямувати з обласного бюджету цього року 5 мільйонів гривень, обсяг гранту становитиме майже 200 тисяч гривень. Але перед нами постало питання, як правильно організувати таку роботу з урахуванням досвіду, зокрема європейського. Тому представники нашої асоціації попросили про особисту зустріч представника Офісу Ради Європи в Україні. Тим більше, що одне з наших основних завдань — сприяння співпраці асоціації з міжнародними організаціями органів місцевого самоврядування», — підкреслив Сергій Тихоновський.