За задумом організаторів, до участі у проекті «Професійні рубежі» запрошуються школярі 8-9 класі ЗОШ області. Усі, хто виявить ініціативу долучитися до заходу відвідають безкоштовні дослідницькі екскурсії на економічно привабливі підприємства регіону. Після цього, учнів розділять на команди.
Кожна дослідницька команда обиратиме підприємство, діяльність якого буде представляти у наступних етапах проекту. За результатами екскурсій, команди мають напрацювати буклети чи відеоролики про роботу обраної ними установи. Допомагатимуть учням куратори – фахівці центрів зайнятості, представники відділів освіти, молоді та спорту, бібліотекарі.
Найкреативніші командні напрацювання пройдуть до фінального етапу проекту та отримають нагороди.
Організатори заходу – обласна служба зайнятості за підтримки департаменту освіти і науки, управління молоді та спорту, управління культури, національностей та релігій Луганської ОДА та Спілки роботодавців Луганщини.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»