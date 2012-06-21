Фахівці вважають, що для того, аби активізувати створення об’єднаних територіальних громад , варто продовжувати проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості. Тож планують візити за маршрутами успіхів в об’єднані територіальні громади, які функціонують, і спільні заходи з районними радами. Таке рішення ухвалили учасники розширеного засідання регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування під час обговорення результатів децентралізації влади в Луганській області та бюджету України на 2017 рік.
«На загальних зборах керівників міст та об’єднаних громад, які організувала Асоціація міст України, ми обговорили актуальні питання, що стосуються місцевого самоврядування в області, специфіку Луганщини. Я почув думку керівників міст щодо діяльності влади, чим може допомогти парламент і що влада не повинна робити», — каже народний депутат України заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Віталій Курило.
За його словами, за 11 місяців 2016-го місцеві бюджети, заплановані та затверджені місцевими радами, виконано на 104,1%. Це свідчить про постійну тенденцію зростання. А на 2017 рік заплановано зростання у місцевих бюджетах на рівні 25%. Віталій Курило зауважив, що на цей рік державна підтримка об’єднаних територіальних громад становитиме 9 мільярдів гривень, і закликав міських, селищних та сільських голів пришвидшити процеси об’єднання.