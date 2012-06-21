Жителі Старобільська, що на Луганщині, за допомогою стікерів зробили на карті міста позначки червоного, жовтого та зеленого кольорів, які засвідчили їхнє ставлення та сприйняття тих чи тих міських районів: негативне, потребує поліпшення та надзвичайно позитивне. Крім того, бажаючі мали змогу описати конкретні проблеми міста та висловити свої думки з приводу розвитку туризму в Старобільську.
«Результати картування оброблятимуть, але вже зараз можу сказати, що найбільше старобільчан турбує проблема міського транспорту та поганий стан доріг», — розповіла керівниця громадського об’єднання «Центр спільного розвитку «Дієва громада» Оксана Очкурова.
До ініціативної групи з картування, окрім активістів, увійшли працівники обласної наукової бібліотеки імені Горького, яка була евакуйована з Луганська і тепер розмістилася у Старобільську. Представники громадських організацій уже почали анкетування містян, щоб почути їхню думку з приводу розвитку туристичних можливостей міста. Проект із картування громад реалізують у межах дворічного проекту «Містки громадської активності», що фінансує Євросоюз та впроваджує ВГО «Українська бібліотечна асоціація» у партнерстві з ГО «Центр культурного менеджменту» (Львів), Благодійним фондом «Помагаємо» (Дніпро) та Фондом розвитку інформаційного суспільства (Варшава).