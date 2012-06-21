З метою забезпечення вимог фінансового контролю прокуратурою Луганської області проводиться опрацювання електронних декларацій державних службовців, які працюють в органах виконавчої влади краю.
Як повідомляє прес-служба прокуратури області, перші результати перевірки виявили випадки ігнорування держслужбовцями встановлених законом вимог.
Встановлено, що чотирма колишніми керівниками структурних підрозділів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та одним керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації виявлено порушення Закону України «Про запобігання корупції». У 2016 році вони не подали щорічні декларації за 2015 рік та декларації у зв’язку з припиненням ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, за період неохоплений раніше поданими деклараціями.
За вказаними фактами прокуратурою відкрито п’ять кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
Поряд з цим, встановлено 31 випадок несвоєчасного подання електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.