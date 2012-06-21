На підконтрольній території Луганщини нині 30 тисяч інвалідів, з них 2,5 тисячі — діти. «Найближчим часом на території Кремінського району буде відновлено роботу обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження». Адже дуже важливо, щоб маленькі жителі області отримали кваліфіковану спеціальну допомогу саме у ранньому віці», — зазначає директор департаменту соцзахисту населення ОДА Елеонора Поліщук.
Департамент співпрацює з Луганським обласним відділенням Фонду соцзахисту інвалідів. Крім того, всі випускники-інваліди шкіл і професійно-технічних закладів, хто не зміг продовжити навчання за держзамовленням, мають право звернутися до фонду, який може оплатити їхню освіту. А ще фонд може допомогти з пошуком роботи. Нині в області працевлаштовано майже 1750 людей з інвалідністю.