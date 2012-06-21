Проблемні питання захисту інформаційної сфери Луганщини, протидії інформаційній агресії на Сході України, а також роль у цих процесах «бригадної» (фронтової) преси та місцевих ЗМІ обговорювали на Міжрегіональній науково-практичній конференції «Інформаційна реінтеграція Луганщини: реформа преси, розвиток телерадіопростору та інформаційна безпека».
«Коли у противника не виходить подолати нас силою, він намагається перемогти нас ідеологічно. Задача російської пропаганди – підірвати довіру до армії. Проте, ЗСУ сьогодні – професійний бойовий колектив з принциповою позицією справедливості. Тож, ми розраховуємо на об’єктивне висвітлення подій і вашу підтримку», – зазначив командувач ОК «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк.
Обмінявшись досвідом висвітлення подій на Сході України та «виживання» газет у нових умовах, учасники конференції домовились започаткувати професійний конкурс військової журналістики та запровадити обміни газетними публікаціями, а згодом – сформувати банк інформаційних матеріалів про війну на Донбасі. Нагороди Луганської обласної державної адміністрації та ОК «Захід» вручено журналістам, які створюють «бригадні» (фронтові) газети, та прес-офіцерам. А від оперативного командування «Захід» медійники Луганщини отримали бронежилети та шоломи, а їх колеги з інших регіонів – «Охоронні грамоти».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»