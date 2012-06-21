Тривають виплати ветеранам війни, а також особам, які прирівняні до цих категорій громадян і мають право на отримання з державного й обласного бюджетів одноразової соцдопомоги до 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Більшу частину виплат уже проведено: управління соціального захисту населення області видали гроші 25 400 ветеранам — понад 27 мільйонів гривень.
Звідки така кількість одержувачів, адже ветеранів Другої світової війни стає дедалі менше? «Виплати отримують не тільки учасники Другої світової, а й учасники всіх воєнних конфліктів, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС — одне слово, всі ті, хто прирівняний до інвалідів війни та учасників бойових дій», — пояснює директор департаменту соцзахисту населення ОДА Елеонора Поліщук.
Ветерани, які опинилися на тимчасово неконтрольованій території області, також у цьому році отримали право на виплати, щоправда, з коштів обласного бюджету. «За державними програмами виплати адресовано тільки тим, хто проживає на контрольованій території. Для їх отримання ветеран повинен мати статус переселенця і жити на контрольованій території. Але в області ухвалили рішення не розділяти ветеранів війни. Усі вони жителі Луганщини», — підкреслює Елеонора Поліщук.
Тому ветерани можуть звернутися в будь-яке управління соцзахисту, зручне для них, залишити заяву й відомості про свої документи і вказати номер поштового відділення на контрольованій території області, де вони зможуть особисто отримати гроші. Без оформлення довідки про статус переселенця. Така допомога стала можливою після внесення змін у регіональну програму і надання додаткових коштів з обласного бюджету обсягом 3,5 мільйона гривень.