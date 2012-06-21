За даними обласного управління охорони здоров’я, на Луганщині в урядовій Програмі «Доступні ліки» беруть участь 154 аптеки. Станом на 17 липня виписано 59 077 рецептів на загальну суму понад 2,099 мільйона гривень. Тобто, жителі Луганщини понад 59 тисяч разів скористалися «Доступними ліками».
Щоб зробити програму доступнішою, білокуракинські медики, наприклад, виписують рецепти на безкоштовні медикаменти прямо на вулиці, в пересувному наметі, з яким уже об’їздили увесь район. За словами лікаря загальної практики сімейної медицини білокуракинської лікарні Яни Дмитрієвої, державна програма почала працювати в районі ще в квітні, проте білокуракинці не поспішали нею користуватися. Тому медики й ухвалили таке нестандартне рішення. Для цього в подорож районом вирушили лікар та медсестра і за два місяці такої роботи надали допомогу вже понад тисячі пацієнтів. Стільки ж було виписано рецептів на безкоштовні ліки.
«В основному, люди звертаються по допомогу з питання гіпертонічної хвороби та цукрового діабету. Ми ведемо прийом, і якщо просять ті, хто звертається, виписуємо рецепти на безкоштовні ліки. Для людей це дуже зручно», — підкреслює Яна Дмитрієва.
Прийом у рамках мобільної групи медики проводять двічі на тиждень. Люди підтверджують: це дуже зручно. «Ми з дружиною удвох отримуємо близько 3 тисяч гривень пенсії. Цього не вистачає, щоб придбати усі необхідні ліки. Але ж з віком хвороб менше не стає, — каже пенсіонер Дмитро Мінчук. — І все це викачує значну частину сімейного бюджету».
Дмитро Іванович радіє, що отримав рецепти на безкоштовні ліки, адже вже років три — чотири його мучить цукровий діабет другого ступеня.
За словами дільничної медсестри білокуракинської лікарні Олени Лизенко, акцію планують проводити регулярно до настання холодів.