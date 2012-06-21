Новий навчальний рік збере у школах підконтрольної території Луганщини 28 709 дітей, з яких понад 5,5 тисячі першокласників. Знання у школах, а серед них і шести опорних, їм надаватимуть 12 тисяч 454 вчителів. Працівники освіти підрахували, що їм у цьому допомагають 88 сучасних навчальних кабінетів, 127 інтерактивних дощок, 481 одиниця мультимедійного обладнання, вісім цифрових лабораторій.
«Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін, — підкреслює директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Юрій Стецюк. — Однак, на жаль, не всі викладачі можуть користуватися новітніми кабінетами та обладнанням. Їх самих треба навчати». За словами посадовця, у школах області функціонує 153 кабінети інформатики, 412 навчальних комп’ютерних комплексів, 5 026 комп’ютерів. Показники не такі вже й оптимістичні: загалом на одне комп’ютеризоване місце претендує 14 учнів. Та й чимало техніки застаріло. Але якщо взяти до уваги, що в області працює 467 вчителів, яким уже за 60, а таких, хто викладає більш як три предмети — 1093, то стають зрозумілими обсяги проблеми, особливо в сільській місцевості.
«Тому ми розширили можливості Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, зокрема й щодо навчання вчителів працювати з новим обладнанням. З вересня почнеться така перепідготовка», — підкреслює Юрій Стецюк.
Ще одна проблема непокоїть посадовців — в області склалася майже критична ситуація з викладанням фізики і математики. Тут навіть планують укладати договори зі студентами, які вже мають неповну вищу освіту. Хоча визнають, що ці предмети, на жаль, не дуже приваблюють і студентів.