Порівняно з минулим роком обласний фонд оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок, збільшився на 157,6 мільйона гривень (1,7%) і нині становить 8,8 мільярда гривень. Про це заявила начальник головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова.
«Завдяки спільно проведеним управлінням Державної фіскальної служби та Держпраці у Луганській області заходам є позитивна динаміка скорочення кількості застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату, нижчу за мінімальну: з 7983 на початку року до 6214 (або 22,2%). При цьому кількість легалізованих робочих місць із початку року становить 2258, а додаткові надходження єдиного внеску від заходів легалізації — 1,9 мільйона гривень», — інформує Ольга Шарунова.
Тобто органи Пенсійного фонду України області в межах їхніх повноважень, постійно взаємодіючи з контролюючими та правоохоронними органами, здійснюють заходи, спрямовані на подолання тіньової зайнятості населення і погашення заборгованості із платежів до Пенсійного фонду та сплати єдиного соціального внеску.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»