Днями на великій частині Луганщині, починаючи від підконтрольної території в Станично-Луганському районі, і включаючи більшу частину тимчасово неконтрольованої частини області, випав сніг незвичайного кольору, від рожевого до темно-коричневого. У день опадів населенням почали висуватися різноманітні гіпотези походження кольорової гами на опадах. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях поширено повідомлення, що американським безпілотником нібито були поширені хімтрейли.
За даними Державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», яка провела відповідне дослідження, ці речовини виявилися звичайними піщаними домішками, які були принесені сильними вітрами, переважаючими напередодні снігопаду в цьому регіоні.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»