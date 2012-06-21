Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Кожен турист, який відвідає Львівщину, матиме змогу обрати собі гіда відповідно до власних уподобань. Інформацію ж про екскурсовода він отримає з регіонального турсайту, де розмістять каталог фахівців туристичного супроводу. Але, щоправда, такими подробицями подорожувальники будуть озброєні, трохи згодом. Адже управління туризму та курортів облдержадміністрації щойно взялося втілювати задум у життя.
За словами начальника цього управління Наталії Табаки, щоб налагодити ефективну взаємодію екскурсоводів, гідів-перекладачів і гірських провідників їх запрошують заповнити анкету за відповідним електронним посиланням. Відтак саме за результатами цього анкетування й створять каталог фахівців туристичного супроводу. Пані Наталя ще додала, що учасники, які зареєструються, регулярно отримуватимуть на електронну пошту інформацію про професійні навчання, тренінги, відкриття заходів.