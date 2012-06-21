У Радехівському районі Львівської області створять українсько-італійське підприємство HEMPLUS, що займатиметься вирощуванням та переробкою луб’яних культур.
Про це стало відомо під час зустрічі першого заступника голови Львівської ОДА Ростислава Замлинського з президентом компанії PV Services Srl. Мікеле Джакалоне, говориться в повідомленні облдержадміністрації регіону.
Загальний обсяг інвестицій— 15 мільйонів євро.
Як уточнюється, для вирощування луб’яних культур інвестори задіють 2 тисячі гектарів землі в Радехівському районі. Рослини використовуватимуть у фармацевтичній, парфумерній галузях, для виробництва тканини, утеплювальних матеріалів, а також продуктів харчування.