Німецький автовиробник розглядає можливість розміщення в Львівській області виробничих потужностей з виготовлення пасків безпеки для автомобілів.
Про це йшлося під час зустрічі голови облдержадміністрації Олега Синютки з представниками компанії JLL, що надає фінансові та комплексні послуги в галузі нерухомості.
Як поінформували в прес-службі ОДА, інвестор має намір відкрити новий завод уже наступного року. На підприємстві працюватиме дві тисячі працівників.
Крім будівництва цього заводу, німецький інвестор розглядає Львівщину як потенційний кластер для зведення інших заводів з виробництва, зокрема подушок безпеки. За цієї умови кількість працюючих може сягнути майже п’яти тисяч осіб.
Йшлося також під час розмови й про можливість підготовки фахівців для потреб майбутнього заводу.