Підбили підсумки пілотного проекту «Школа безпечного життя», який тривав з вересня 2016 року до лютого 2017 року в 24 загальноосвітніх навчальних закладах Золочівського району на Львівщині.
Як поінформували в прес-службі ОДА, в рамках проекту поліціянти місцевого відділу поліції спільно із соціальними педагогами щотижня проводили у школах інтерактивні заняття для підлітків. Статистика стверджує, що загалом зорганізували чотири тренінги для поліціянтів і педагогів, провели понад 250 занять для 700 школярів та розповсюдили понад 10 тисяч інформаційних матеріалів.
Важливий результат проекту — розроблення ефективної методології для навчання дітей правилам безпеки, яка не лише пройшла експертизу у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, але її успішно впровадили у школах Золочівського району. Організатори планують поширити напрацьовані методики проекту на інші райони, міста обласного значення, об’єднані територіальні громади Львівської області.