На території Львівської області може з’явитися ландшафтний заказник «Торфовище Білогорщі» площею 119,6 гектарів. Новий заповідник, за інформацією прес-служби ОДА, хочуть створити задля збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торфу (понад 7 м).
Це питання обговорювали на нараді у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Серед учасників дискусії — науковці, керівники профільних владних структур, а також представники громад Рясне-Руської, Зимноводівської сільрад та міста Львів, територією яких й пролягатиме заказник.
Територія, яка може стати заповідною, вирізняється високим біотичним різноманіттям. За результатами наукових досліджень фахівців львівських провідних наукових установ, тут зростають 42 види рідкісних рослин і зафіксовані місця поширення 25 видів тварин.