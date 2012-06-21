Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації спільно з Любельським воєводством, гміною Замость, Росточанським парком народовим (Польща), Яворівським національним природним парком, Асоціацією органів місцевого самоврядування Єврорегіон «Карпати-Україна» підписали концептуальну записку для участі у програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр. У її рамках вже підготували проект «RoweLove Розточчя — разом, незважаючи на кордони».
За інформацією сайту облдержадміністрації, проект передбачає створення нових велосипедних маршрутів на території України та Польщі, зокрема, природного заповідника «Розточчя», а також їх маркування, облаштування пунктів обслуговування туристів, будівництво еколого-просвітницького візит-центру.
За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища розробили також проектно-кошторисну документацію на створення еколого-просвітницького візит-центру в зоні стаціонарної рекреації «Верещиця» Яворівського національного природного парку. Це дасть можливість залучити майже сім мільйонів гривень коштів міжнародно-технічної допомоги на його будівництво. Сама будівля спроектована за найсучаснішими німецькими технологіями енергозбереження з використанням сонячних акумуляторів, твердопаливного котла та інших технологій.
Втілення проекту сприятиме також налагодженню тісної та плідної співпраці між Україною й Польщею у галузі охорони природи, велотуризму, популяризації здорового способу життя та збереження культурної спадщини.