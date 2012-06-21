У Львівській області стартувало збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Першими розпочали жнива господарства Мостиського, Самбірського та Кам'янка-Бузького районів. Як зазначили у Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, загальна площа для збирання ранніх культур в області становить приблизно 300 тисяч гектарів, з них ранніх зернових — 243 тисячі.
За словами експертів, сільськогосподарські виробники Львівщини забезпечені зернозбиральними комбайнами, це дає змогу провести жнива у найкоротші терміни за мінімальної втрати врожаю.