На Львівщині з нагоди 108-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери відбулися урочисті заходи, участь в яких взяли представники влади та громадськості. Зокрема, віче організували й у Львові біля пам’ятника Степану Бандері, інформує сайт ОДА. Керівництво області та міста поклало квіти до підніжжя пам’ятника Герою України.
«Добре, що у нашій історії є людина, що може нас усіх зібрати і згуртувати. Особливо тих, хто пам’ятає славну боротьбу воїнів УПА і знає, якою складною була боротьба за долю України у середині ХХ століття. Якби не боротьба ОУН та УПА, для яких українська ідея була понад усе, не було б відновлення незалежної України на початку дев’яностих років. Не було б і сучасного покоління, котре зі зброєю в руках, захищає нашу державу зараз на сході України», — наголосив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.
Опісля покладання квітів відбулася спільна молитва. На завершення заходів хор «Золоті літа» громадської організації «Золоті роки» виконав марш українських націоналістів «Зродились ми великої години».
У Тернополі також урочистості розпочалися з покладання квітів до пам’ятника Степанові Бандері, повідомляє сайт Top News. Відтак в Українському Домі «Перемога» відбулася урочиста академія, яка зібрала представників влади й багатьох громадських організацій.
Виступи науковців, політиків, громадських активістів пересипалися вокальними родзинками від співаків, зокрема, зразкового аматорського родинного гурту «Великодні зернятка», національно-патріотичного хору «Заграва» та чоловічого хору Братства ОУН-УПА зі Збаража.
Тернополяни також пройшли смолоскипною ходою з нагоди 108-ї річниці з дня народження Провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. «Ніщо не зупинить ідею час якої настав» — таким стало гасло урочистого маршу.