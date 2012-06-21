Торік з усіх бюджетних джерел надали майже 40 мільйонів гривень на проекти з будівництва та реконструкції зовнішнього освітлення в області, поінформували в прес-службі ОДА. Загалом втілили 145 проектів.
Найбільше коштів залучили у рамках реалізації проектів за рахунок субвенції на формування інфраструктури об’єднаних громад — майже вісім мільйонів гривень. Ще ж стільки — з обласної скарбниці для конкурсу мікропроектів. Також впровадили три великих проекти вуличного освітлення за кошти Державного фонду регіонального розвитку: у Пустомитівському районі (с. Пасіки-Зубрицькі), Жовківському (с. Зашків), Золочівському (с. Червоне). Їх профінансували з державного бюджету в обсязі майже п’ять мільйонів гривень.
Найбільшу ж кількість проектів втілили в Сокальському та Яворівському районах. Більшість з них передбачили використання вже існуючих опор і встановлення енергозберігальних світильників, що дасть змогу на 25—30 відсотків скоротити видатки місцевих бюджетів на електроенергію.