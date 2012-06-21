З початку запровадження ініціативи щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками у Львівській області військовослужбовці, їхні сім’ї отримали у власність 5303 земельні ділянки, загальною площею 1362 га. Ділянки призначені для будівництва, садівництва, ведення особистого селянського господарства, інформують в прес-службі ОДА.
З цієї кількості рішень головне управління Держгеокадастру у Львівській області видало 3315 наказів про надання військовослужбовцям у власність земельних ділянок, загальною площею 906 га. Землі розташовані поза межами населених пунктів. Учасники АТО приватизували ділянки переважно для ведення садівництва (2905 земельних ділянок), особистого селянського господарства (375 земельних ділянок) та індивідуального дачного будівництва (35 земельних ділянок).
Ще 1988 земельних ділянок у межах населених пунктів військовим надали за рішенням місцевих рад Львівщини. Ці землі військові використають переважно для будівництва індивідуальних житлових будинків (1530 земельних ділянок).