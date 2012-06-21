Подарунок до Дня Святого Миколая — ключі та право власності на будинок у с. Чернихів Самбірського району вчора отримали Юлія, Назарій, Юрій та Анастасія Стефанко — четверо дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Житло придбали у рамках втілення обласної та районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016—2018 роки.
З обласної скарбниці надали 310 тисяч гривень, а з районної — 120 тисяч гривень, з бюджету Новокалинівської міської ради — ще таку саму суму. Так, будинок загальною площею 69,7 м кв. зі всіма необхідними меблями, розташований на земельній ділянці для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0, 1236 га.
До слова, у рамках реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа протягом 2014—2016 років у Самбірському районі придбали житло дев’ятьом дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування.