У місті Городок, що на Львівщині, урочисто відкрили завод із виробництва тротуарної плитки та бетонних виробів. Його, за словами голови облдержадміністрації Олега Синютки, створили українці для українців, а за якістю виготовленої продукції та умовами праці це підприємство не поступається європейським. Виробництво тут автоматизовано. За робочу зміну вироблятимуть 1,5 тисячі метрів квадратних бетонних виробів. На розширення виробничих потужностей підприємства витратили майже 29 мільйонів гривень.
Новий завод — один із виробничих підрозділів компанії, яка займається виготовленням будівельних виробів із бетону, бруківки дорожньої та тротуарної. Вісім років тому на ринок вийшла її продукція — дорожні бордюри та два типи газонних поребриків. Чотири роки поспіль ввели до ладу другий завод із виробництва фігурних елементів мощення, а також бетонних префабрикатів. Важливою ланкою діяльності фірми також є виробництво віброплит, які застосовують для ущільнення грунту та укладання асфальту. Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, власну продукцію підприємство постачає, крім Львівщини, передовсім на Буковину, Тернопілля, Закарпаття, Волинь, у Рівненську та Івано-Франківську області.