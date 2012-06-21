У Львівській області сільськогосподарські підприємства торік орендували 314 тисяч гектарів пайового фонду ріллі, що є власністю сільського населення. За минулий рік власникам земельних паїв виплатили 366 мільйонів гривень орендної платні, що на 124 мільйонів гривень більше, ніж 2015 року, повідомляє прес-служба ОДА.
Станом на 1 лютого 2017 року вже виплатили 99,4 відсотка від загальної суми нарахувань за період з 1 квітня 2016 року до 31 березня 2017 року.
Розмір орендної платні поступово збільшується, залежно від результатів фінансово-господарської діяльності підприємств. Так, орендарі Львівщини в середньому виплачують орендну плату за паї у розмірі 4,2 відсотка від нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.