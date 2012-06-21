У Львівській області затвердили усі місцеві бюджети на 2017-ий рік. Загалом прийняли 667 бюджетів усіх рівнів, інформує сайт ОДА.
Із загальної кількості найбільше затвердили сільських бюджетів — 554. Також прийняли 22 бюджети об'єднаних територіальних громад. Серед інших — 30 селищних бюджетів, 20 районних бюджетів, 31 міський бюджет міст районного значення, 9 міських бюджетів міст обласного значення.
Обласний же бюджет на 2017 рік у розмірі майже 13 мільярдів гривень затвердили ще 22 грудня. Пріоритетами бюджетного року будуть: дорожнє будівництво, енергозбереження, екологія, освітлення населених пунктів та мікропроекти місцевого розвитку.