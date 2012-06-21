Учора на сесії Львівської облради затвердили Програму енергозбереження для населення, яка передбачає фінансування 2017 року у сумі 18 мільйонів гривень.
За словами директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА Михайла Мельника, ухвалена програма містить нововведення: поділ території на чотири групи відповідно до фінансової спроможності територіальних громад, тобто мешканці бідніших районів отримають більшу частку відшкодування, а багатші — дещо меншу.
Наразі у всіх районах області триває робота з розробки нових програм на 2017 рік, які будуть долучатися до співфінансування з обласною та державною програмами, що сприятиме кращому задоволенню потреб краян.
Програма передбачатиме також особливості відшкодування витрат на встановлення обладнання альтернативної енергетики.
Як зазначає сайт облдержадміністрації, цього року програмою скористалися понад сім тисяч мешканців області, і це сприяло додатковим інвестиціям в економіку Львівщини у розмірі понад 120 мільйонів гривень.
Програма демонструє свою ефективність, і Львівщина залишається лідером в Україні з видачі кредитів на потреби енергозбереження для населення.