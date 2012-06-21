Учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман скасував усі заплановані раніше зустрічі й вилетів у Львівську область, де на шахті №10 «Степова» об’єднання «Львіввугілля» стався вибух і обвал гірської породи. Разом із главою уряду на місце аварії прибули профільний міністр Ігор Насалик, голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє УНІАН. Створено оперативний штаб для координації відповідних служб.
За інформацією ДСНС, 2 березня о 12:46 у селищі Глухів Сокальського району Львівщини на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м у 119-му конвеєрі внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці — 34. З них одинадцятеро загинуло. Шістьох із травмами вдалося одразу підняти на поверхню. На момент здачі номера інших гірників також вдалося врятувати. Президент Петро Порошенко відповідним указом оголосив усеукраїнську жалобу й доручив уряду перевірити всі вугледобувні підприємства на забезпечення захисними засобами й дотримання норм безпеки виробництва.