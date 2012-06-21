Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
На сьогоднішній день Фонд державного майна (ФДМ) України оцінює потенційну суму надходжень від малої приватизації в розмірі 1,5-1,7 млрд грн.
Про це розповів виконуючий обов'язків голови відомства Віталій Трубаров в ефірі одного з телеканалів.
«Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов очікує, що від малої приватизації ми отримаємо 3 млрд грн. За нашими скромними підрахунками, сума може бути не настільки оптимістичною, це буде 1,5-1,7 млрд грн. Попри те, у нас й дійсно є побоювання невиконання плану великої приватизації в 2018 році», — зазначив він.
На його думку, це може статися через те, що було втрачено практично півроку і частина об’єктів не змогла бути вчасно виставлена на торги. Також інша частина взагалі випала з переліку приватизації.