У Миколаївській області державі повернуто особливо цінні землі Чорноморського узбережжя вартістю майже 17 мільйонів гривень.
Прокуратура Миколаївської області забезпечила повне виконання рішень Березанського районного суду, якими задоволено позовні вимоги про скасування правовстановлюючих документів на право власності та витребування у власність державі земель. Чотири гектари особливо цінних земельних ділянок державного лісового фонду вартістю близько 17 мільйонів гривень розташовані в межах прибережної захисної смуги Чорного моря.
Так, рішеннями Коблевської сільської ради незаконно відведено у приватну власність громадян землі, які відповідно до вимог законодавства мають перебувати у державній власності та призначені для задоволення рекреаційних потреб громадян. У квітні-травні 2017 року прокуратура області у судовому порядку домоглася визнання таких рішень незаконними та витребувала ділянки у державну власність. На сьогодні правовстановлюючі документи на землю скасовані, їх витребувано у власність держави, а державним реєстратором відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.