Розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка «Про впровадження інформаційної системи «Єдиний регіональний web-портал адміністративних послуг Миколаївської області» дано старт порталу адміністративних послуг. Портал складається із двох сайтів: внутрішнього і зовнішнього. На внутрішньому сайті відбувається взаємодія адміністраторів ЦНАП із суб’єктами надання послуг (органами виконавчої влади і місцевого самоврядування).
Зовнішній сайт призначено для кінцевих користувачів порталу — юридичних та фізичних осіб, що звертаються по отримання адміністративних послуг. Використання інтернету забезпечує дистанційний доступ суб’єктів звернень до повної актуальної та достовірної інформації. Оформлення та структура зовнішнього сайту націлені на зручність та зрозумілість для користувачів. Портал забезпечує доступ суб’єктів звернень, що обслуговують тут, до інформації про ЦНАПи, у тому числі надає їхні адреси та графіки роботи; інформує про нормативно-правові акти, які регулюють надання адміністративних послуг; про процедури одержання адміністративних послуг, зокрема дає вичерпні переліки необхідних документів, зазначає терміни надання послуг, підстави для відмов тощо.
Передбачено різнопланове групування послуг, різні шляхи пошуку та користування. Після реєстрації на сайті користувач отримує доступ до персонального «Електронного кабінету», з якого він може звернутися по консультацію до фахівців ЦНАП і суб’єктів надання адміністративних послуг; відстежувати в режимі онлайн стан проходження документів у своїх справах; замовити повідомлення про зміни у стані справ на електронну адресу або мобільний телефон; зберігати електронні копії особистих документів, виданих адміністративних актів, дозвільних документів чи відмов; самостійно формувати документи, необхідні для отримання адміністративних послуг.
Внутрішній та зовнішній сайти синхронізовано, завдяки чому будь-які зміни в законодавстві, у переліку документів для отримання послуг, проходженні процедур надання послуг миттєво стають доступними для перегляду користувачами зовнішнього сайту. Отже, не виникає потреби у додаткових робочих місцях для внесення інформації на зовнішній сайт.
На внутрішньому сайті відбувається документообіг між ЦНАП і суб’єктами надання адміністративних послуг. Адміністратор ЦНАП приймає від заявника документи, заводить справу, визначає послідовність кроків, необхідних для надання послуги відповідно до регламенту (технологічної картки). Після реєстрації справи на порталі адміністратор ЦНАП надсилає потрібні документи суб’єкту надання послуги, і на порталі з’являється запит на розгляд цих документів. Суб’єкт надання послуги відповідає на запит, і на порталі з’являється інформація про наданий документ або вмотивовану відмову. Уся ця інформація доступна заявнику у його персональному кабінеті. Портал адміністративних послуг Миколаївської області — офіційне джерело інформації про надання адміністративних послуг.