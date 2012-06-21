В Миколаєві відбулася бізнес-зустріч представників місцевого бізнесу з Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні Манодж Кумаром Бхарті. Організатором заходу виступила Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області. Учасниками бізнес-зустрічі стали понад 40 підприємців Миколаєва та області, представники Регіональної торгово-промислової палати. Під час заходу Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні розповів, що це його четвертий візит до Миколаєва, а також презентував економічний потенціал індійських компаній, повідомивши, що будівництво портів і доріг є пріоритетом для політики Індії.
«Існує низка галузей, де є змога залучати 100% прямих іноземних інвестицій», — заявив Манодж Кумар Бхарті.
Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Кушнір зазначив зростання експорту-імпорту між Україною та Індією за останній рік: «Структура і динаміка нашого експорту останніх років свідчить про поглиблення співпраці. Зокрема, в 2016-му році у нас відбулося зростання експорту Миколаївській області з Індією в 2,2 рази. Водночас й імпорт демонструє хороші показники — відбулося зростання в 1,7 рази».
Після офіційної частини заходу пройшли «В2В» («бізнес для бізнесу») зустрічі миколаївських бізнесменів з представниками Посольства Індії в Україні.