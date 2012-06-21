Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Інклюзивним навчанням на Миколаївщині у 2018 році охоплено 182 дитини з особливими освітніми потребами, що втричі більше, ніж у 2017-му. У 2018–2019 навчальному році вже 100 закладів освіти області реалізують інклюзивну модель навчання, працюють 19 інклюзивно-ресурсних центрів. Найбільше дітей з особливими освітніми потребами охоплено інклюзивним навчанням у містах Миколаєві, Вознесенську, Первомайську, Южноукраїнську, Березанському, Братському, Вітовському, Новобузькому, Снігурівському районах, Коблівській та Куцурубській об’єднаних територіальних громадах. Вперше на Миколаївщині була розроблена обласна програма розвитку інклюзивної освіти. У 2018 році область отримала субвенцію у сумі 9,2 мільйонів гривень, ще сім мільйонів виділено з обласного бюджету на облаштування ІРЦ сучасними засобами та обладнанням, створення у закладах ресурсних кімнат та медіатек. Для цих потреб придбано та встановлено інтерактивні підлоги та пісочниці, LCD-панелі, персональні комп’ютери з контролерами дрібної моторики, медичне обладнання — дошки Євмінова, сухі каркасні басейни, тактильні поверхні та доріжки. Крім того, за сприяння Миколаївської обласної державної адміністрації на базі ЧНУ ім. Петра Могили створено перший в Україні Науковий дослідно-практичний центр «Рінохаб», що став партнером та навчальним майданчиком для педагогів стосовно використання сучасного інтерактивного обладнання. Як зазначає голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, «така матеріально-технічна база є передумовою і необхідністю для належного функціонування ІРЦ, надання дітям з особливими освітніми потребами психологічної, педагогічної допомоги та забезпечення кваліфікованого супроводження».