З метою захисту аграріїв від незаконного захоплення та оперативного реагування на спроби рейдерських захоплень землі чи урожаю, на Миколаївщині створено антирейдерський штаб. До складу штабу увійшли керівники облдержадміністрації, обласної ради, Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, прокуратури області, Національної поліції та інші представники.
Головним завданням антирейдерів є реагування на будь-які незаконні спроби захоплення землі у фермерів чи орендарів. Крім того, створено мобільні групи допомоги населенню, які виїжджають безпосередньо до селян області та консультують їх з юридичних та проблемних питань. Першими, кого проконсультувала робоча група, стали жителісмт. Врадіївка та смт. Криве Озеро.
Вирішення найбільш проблемних та складних питань взяло на контроль головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області.
«У розпал сільськогосподарського сезону забезпечення безоплатною правовою допомогою власників земельних паїв, плодово-садових насаджень та врожаю набуває особливої актуальності, – зазначив начальник Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. – У зв’язку з цим на території області діють мобільні точки доступу до системи безоплатної правової допомоги, утворені об’єднаними зусиллями спеціалістів органів юстиції та центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області».
Графік консультування розроблено з урахуванням концентрації фермерських господарств у районах області, аби кожен житель краю, навіть найвіддаленіших та найменших сіл та селищ, був обізнаний у своїх правах та механізмах їх захисту.