Про це голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко заявив під час зустрічі з військовослужбовцями 79-ї окремої аеромобільної бригади: «За ініціативою Президента України на Миколаївщині буде створено реабілітаційний Центр для воїнів, які повернулися з АТО, — сказав очільник області. — Це обов’язок держави піклуватися про своїх воїнів, які ціною власного життя захистили й захищають зараз мир і спокій», — підкреслив він.
Ідея створення центру виникла під час проведення в Миколаєві змагань серед інвалідів АТО «Ігри патріотів».
Планується, що в реабілітаційному центрі з воїнами АТО будуть працювати лікарі, психологи, спортсмени-паралімпійці та тренери. В центрі буде спортзал з сучасним обладнанням, яке дозволить розробляти кінцівки, а також кімнати відпочинку та релаксації.
«Підримка воїнів АТО — це комплексна робота нашої команди», — наголосив Олексій Савченко.
Зустріч з військовослужбовцями 79-ї окремої аеромобільної бригади відбулася з нагоди відкриття відремонтованої їдальні на території частини. Ініціативу Олексія Савченка про допомогу бригаді підтримав президент агрохолдингу Agrofusion Сергій Сипко. Роботи з ремонту були виконані вчасно та якісно. Більш того, агрохолдинг взяв шефство на 79-ою: «Тепер десантники в надійних господарських руках», — сказав Олексій Савченко і висловив подяку Сергію Сипко за його небайдужість до проблем частини та їх ефективне вирішення.